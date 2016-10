Schnelles Internet für 800 Haushalte in Uslar ab sofort möglich

+ Symbolische Inbetriebnahme in der Sohnreystraße: Bürgermeister Bauer (von rechts) mit Jens Göppert, Lars Trumpusch und Martin Thormeier. Foto: Schneider

Uslar. „Heute ist ein schöner Tag, obwohl es regnet.“ Diese Worte wählte am Dienstagmittag Jens Göppert von der Telekom, als er mit Uslars Bürgermeister Torsten Bauer symbolisch das schnelle Internet für Uslar anschaltete.

Vom Netzausbau profitieren ab sofort 800 Haushalte im südlichen Bereich Uslars. Mitte November soll der nördliche Teil der Kernstadt inklusive Eschershausen mit rund 1200 Haushalten in Betrieb genommen werden, Anfang Dezember dann Reitliehausen, Sohlingen, Kammerborn und Schönhagen mit 1000 Haushalten.

Attraktivität

Damit gehört Uslar zu den schnellsten Internet-Städten in Deutschland, freute sich Bürgermeister Bauer. Die Stadt werde damit als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver, wofür Rat und Verwaltung sich lange einsetzen. Der Bürgermeister sagte auch zu, den Bereich Uslar-Ost und Fürstenhagen zwecks Internet-Ausbau nicht aus den Augen zu verlieren.

100 Megabit pro Sekunde

Nach dem Netzausbau könne man nun mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Netz surfen, berichtet die Telekom nach dem Ausbau. Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos und das Speichern in der Cloud sei bequemer.

Die schnellen Internetanschlüsse kommen aber nicht allein in die Haushalte, sagte Jens Göppert beim Startschuss in Uslar. Man muss sie online, telefonisch oder im Fachhandel buchen.

In Uslar werden auch Berater im Auftrag der Telekom von Tür zu Tür gehen, kündigte Jens Göppert an. Diese Personen können sich ausweisen, versicherte er. Ansprechpartner ist darüber hinaus die Otto Bettermann GmbH in Hann. Münden, für die Martin Thormeier beim Startschuss in Uslar dabei war.

Telekom-Projektleiter Lars Trumpusch lobte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt beim Ausbau. Es habe alles reibungslos funktioniert. (fsd) Fragen zum Thema werden auch unter der kostenfreien Hotline 0800 330 1000 beantwortet.