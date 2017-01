Silvesternacht verlief im Uslarer Land ohne Polizeieinsatz

Uslar. Aus polizeilicher Sicht gab es für die Uslarer Ordnungshüter in der Silvesternacht keinen Grund einzuschreiten. „Es war kein Einsatz erforderlich“, hieß es am Neujahrstag auf Anfrage.

Überhaupt sei es nach dem Jahreswechsel so um 1 Uhr sehr ruhig geworden, was die Knallerei angeht als auch den Verkehrs auf den Straßen. Es war nichts mehr los, berichtet die Polizei.

Ansonsten haben sich die Menschen aus Sicht der Ordnungshüter weitestgehend an die Einschränkungen beim Feuerwerk in den Ortskernen gehalten. So gab es am Rande der Uslarer Innenstadt wie zum Beipsiel im Bereich der Volksbank am Wolfhagen größere Menschenaufläufe und viel Feuerwerk. Doch es habe sich alles in Grenzen gehalten. (fsd)