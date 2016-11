Anschlag auf Rettungswagen: Unbekannter löst Radbolzen

Besatzung, Notärztin und Patientin waren in Gefahr

Uslar. Die Uslarer Polizei spricht von einem heimtückischen Anschlag: Unbekannte haben vermutlich am frühen Montagmorgen an einem Rettungswagen fünf Radbolzen gelöst.

Das Fahrzeug war vor der Rettungswache in Uslar-Allershausen abgestellt.

Während einer Einsatzfahrt am Montag von Neuhaus zum Krankenhaus Holzminden hatte die Besatzung des Rettungswagens klappernde Geräusche gehört, so die Polizei Uslar. Bei einer Kontrolle entdeckten die Rettungsassistenten, dass die Radbolzen so locker waren, dass sie fast aus der Halterung fielen.

Im Rettungswagen befanden sich neben der Besatzung auch noch eine Notärztin und eine Patientin, für alle habe laut Polizei große Gefahr bestanden.

Die Polizei Uslar bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel. 05571 / 926 000.

