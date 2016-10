Uslars Feuerwehren übten an Biogasanlage und abgelegenem Gehöft

+ © Kreisfeuerwehr/Horst Lange Übung am abgelegenen Gehöft: Die Feuerwehr in Steinborn bei Schönhagen. © Kreisfeuerwehr/Horst Lange

Uslar. Die Feuerwehren im Uslarer Land waren am Wochenende gefordert: Es fanden gleich zwei Übungen statt.

Eine in Verliehausen am Freitagabend an der Biogas-Anlage, eine am Samstagvormittag am im Wald abgelegenen ehemaligen Forsthaus Steinborn bei Schönhagen. In Verliehausen wurde ein Schwelbrand in einem Spänebunker, der zur Biogasanlage gehört, angenommen. Dort waren neben den Feuerwehren Verliehausen und Ahlbershausen die Wehren aus Schoningen, Fürstenhagen und Offensen im Einsatz.

In Schönhagen übte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen, wie ein Feuer im weit im Wald liegenden Gehöft Steinborn zu bekämpfen ist. Stadtbrandmeister Jörg Jacob berichtet, dass alle Übungsziele erreicht wurden.

