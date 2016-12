Uslarer Bürgermeister wirbt für neuen Weihnachtsmarkt-Standort am Museum

+ Der erste Glühwein: Bürgermeister Torsten Bauer (vorn) mit Frau Dinah Stollwerck-Bauer und der neugeborenen Tochter Chiara im Kinderwagen stieß mit der Markt-Organisatorin Gabi Scharberth (links) und den ersten Besuchern an. Foto: Schneider

Uslar. Der Uslarer Weihnachtsmarkt am Museum ist offiziell eröffnet: Bürgermeister Torsten Bauer hieß die ersten Besucher am Donnerstagnachmittag willkommen und verwies auf die heimelige Atmosphäre auf dem Museumshof als neuer Standort.

Er lud alle dazu ein, den Markt zu besuchen. Es gibt neben Geschenkartikeln, Handarbeiten, Schmuck, Dinkelkissen, Holzkunst, Kerzen, Porzellan, Seifen, Patchworkarbeiten und handgefertigten Krippen auch Getränke, Speisen und ein Kinderkarussell. Darüber hinaus öffnet im Museumsstübchen ein Weihnachtscafé, das von verschiedenen Vereinen und Verbänden aus den Ortsteilen und der Kernstadt betrieben wird.

Das Rahmenprogramm bietet unter anderem Theater, Chormusik, Stadtführungen, Bastelaktionen mit dem Weihnachtsmann. Der Bürgermeister warb dafür, den Markt nach Feierabend zu besuchen. Er bleibe bis 21 Uhr geöffnet und erlaube damit, vorher in der Stadt einkaufen zu gehen.

Extra-Applaus bekamen bei der Eröffnung die neue Weihnachtsmarkt-Organisatorin Gabi Scharberth und die zahlreichen Sponsoren des Marktes, die Bauer alle namentlich aufführte. Zudem dankte er Bauhof, Stadtverwaltung, Stadtwerken, der Kirche und allen Weihnachtsmarkt-Beschickern.

Erhalten geblieben ist gegenüber den Vorjahren der Riesenadventskalender am alten Rathaus, sagte Bauer. Allerdings findet dazu erstmals keine Verlosung statt. Im Rathaus-Saal eröffnet das Familienzentrum Uslar am zweiten Adventswochenende ein Adventscafé. Es gibt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, jeweils ab 14 Uhr ein Torten-Büfett, Kaffee und Mettwurstbrote. (fsd)