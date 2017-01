Angrillen und Richtfest am 21. und 22. Januar

Autohaus lockt mit Show-Grillen und Fahrzeugangeboten nach Eschwege

Das Angrillen zum Jahresbeginn ist inzwischen ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Autohaus Heidenreich GmbH. Jedes Jahr läutet der Opel- und Hyundai-Händler aus Witzenhausen die Grill-Saison zum Jahresbeginn ein und präsentiert dabei diverse Fahrzeugangebote.

Diesmal wird der Grill am 21. und 22. Januar am Standort Eschwege auf Temperaturen gebracht: „Dass wir unser traditionelles Angrillen in diesem Jahr in Eschwege veranstalten liegt unter anderem daran, dass wir sehr gut mit unserem Bauarbeiten vor Ort vorange-kommen sind und das Angrillen mit unserem Richtfest verbinden möchten“, so Jörg Heiden-reich. Der Geschäftsführer des Autohauses hat rund 250.000 Euro in den Standort investiert und damit unter anderem den Bau einer neuen Karosserie- und Nutzfahrzeugwerkstatt so-wie einer modernen Fahrzeugaufbereitungs-Halle finanziert. Ziel ist es, den Service in Esch-wege für die Kunden noch weiter auszubauen.

„Während die Firma Hornschu beim Show-Grillen für Unterhaltung sorgt, können unsere Gäste jeweils von 10 bis 16 Uhr den Fortschritt unserer Bauarbeiten be-gutachten. Dabei lohnt es sich, auch mal einen Blick auf unsere aktuellen Fahrzeugangebote zu werfen, die zum Angril-len besonders feurig sind“, so Heidenreich.

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung wird außerdem eine Grill-Ausstellung sein, bei der sich die Gäste schon einmal Appetit für die nächste Grillsaison holen können. Außerdem wird es ein Gewinnspiel vor Ort geben.

Download: Aktionsflyer Mehr zum Angrillen und das Richtfest in Eschwege erfahren Interessierte auf der Autohaus-Website unter www.autohaus-heidenreich.com

Angrillen und Richtfest im Autohaus Heidenreich

Wann:

Samstag, 21. Januar und Sonntag, 22. Januar 2017

Jeweils von 10 bis 16 Uhr

Wo:

Autohaus Heidenreich, Thüringer Straße 22b, Eschwege

Kontakt:

Autohaus Heidenreich GmbH

Ansprechpartner Jörg Heidenreich

Am Eschenbornrasen 15–17

37213 Witzenhausen

Telefon: +49 (0) 5542 - 93 55 0

E-Mail: witz@autohaus-heidenreich.com