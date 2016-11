Hochkarätiges Programm 2017 mit Christina Stürmer im Kulturzentrum Bad Sooden-Allendorf

Tickets sind bereits erhältlich

+ „Seite an Seite“: Unter diesem Titel gibt Christina Stürmer mit ihrer Band am 22. September 2017 ein Konzert im vor zehn Jahren fertiggestellten Kultur- und Kongresszentrum. Foto: Tondel / nh

Bad Sooden-Allendorf. Unter dem Titel „Seite an Seite" gibt Christina Stürmer am 22. September 2017 ein Konzert im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Sooden-Allendorf.

Um die dann schon ein Jahr alte Marina wird sich, das sei schon verabredet, hinter der Bühne Konzertorganisatorin Astrid Goebel kümmern. Derweil wird Marinas Mutti in Bad Sooden-Allendorf im Rampenlicht stehen.

Der Auftritt der österreichischen Pop-Rock-Sängerin mit ihrer Band wird als der Höhepunkt des ohnehin mit hochkarätigen Künstlern gespickten Jahresprogramms angesehen, das unter dem Motto „10 Jahre Werratal Kultur- und Kongresszentrum in Bad Sooden-Allendorf“ steht.

Der Vorverkaufsstart für das „Seite-an-Seite“-Konzert ist am Donnerstag, 1. Dezember in der Tourst-Information, Landgraf-Philipp-Platz, Tel. 0 56 52/ 9 58 70 und allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.bad-sooden-allendorf.de.

Namhafte Künstler - zuletzt Jule Neigel, Phil Bates („Electric Light Orchestra“) und Laith Al-Deen -, große Shows und grandiose Klangkörper hat das Stadtmarketing seit Bestehen der neuen Veranstaltungshalle in den vergangenen zehn Jahren auf deren Bühne gebracht. So hat sich das Kultur- und Kongresszentrum - wenn auch im Vergleich zu großen Hallen ein „gemütliches kleines Wohnzimmer“ - längst einen Namen als Ort von hochkarätigen Konzerten über die Region hinaus gemacht.

Als weitere Höhepunkte im Veranstaltungsprogramm 2017 für das Kultur- und Kongresszentrum listet Organisatorin Astrid Goebel auf:

• Neujahrskonzert mit der Thüringen Philharmonie Gotha am Samstag, 14. Januar.

• Comedy-Show mit „Meister Maddin“ (Martin Schneider) am Freitag, 17. März.

• Große Udo-Jürgens-Show „Danke, Udo!“ mit Alex Parker am Montag, 17. April.

• Schlagersänger Nino de Angelo präsentiert „Lieder meines Lebens“ am Freitag, 2. Juni.

• „Debussy trifft den Kleinen Prinzen“ mit Charles Brauer (Lesung) und Christian Elsas (Flügel) am Freitag, 27. Oktober.

Auch für diese Veranstaltungen können bereits Eintrittskarten geordert werden.