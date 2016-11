Obdachloser quartiert sich in leerstehendem Haus ein und verheizt Möbel

+ Ein Mann zündet ein Holzfeuer in einem Ofen an. Foto: dpa

Bad Sooden-Allendorf. Eine unschöne Überraschung hat der Eigentümer eines leerstehenden Hauses in Bad Sooden-Allendorf erlebt: In seiner Abwesenheit hatte sich ein Obdachloser dort einquartiert.

Als der Eigentümer sein Haus an der Bahnhofstraße am Dienstag aufsuchen wollte, war die Tür von innen verriegelt. Die hinzugerufene Polizei traf im Haus einen 34-Jährigen an. Laut Polizeibericht hatte der Obdachlose sei Anfang November in dem Haus gelebt und zum Heizen im Haus noch vorhandene Möbel im Ofen verbrannt. Die Polizei nahm den 34-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. (gsk)