Eschwege. Sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite eines weißen Mercedes haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit schwarzer Farbe besprüht.

Laut Polizeibericht war das Auto in der Tatzeit an der Hindenlangstraße in Eschwege geparkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

Hinweise: Polizei in Eschwege, Tel. 0 56 51 / 92 50.

