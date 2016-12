Ein Plus für Großalmerodes Haushalt

+ Umbau ab 2017: Die Rote Schule in Großalmerode (im Hintergrund) wird zum Kindergarten umgebaut, der Pavillon (vorn) dann abgerissen. Archivfoto: sff

Großalmerode. Fast euphorisch waren Großalmerodes Stadtverordnete in ihrer Sitzung am Freitagabend im Rathaussaal, als Bürgermeister Andreas Nickel (SPD) den städtischen Haushalt für 2017 im Entwurf vorstellte. Im Ergebnis weist er einen Überschuss von 16 000 Euro auf.

Mindestens 20 Jahre sei es her, dass der Haushalt der Stadt mit einem Plus geplant wurde, sagte der selbst etwas euphorische Rathaus-Chef, der angesichts des relativ geringen Überschusses lieber von einer „schwarzen Null“ sprach. Der Dank für dieses Ergebnis ging dann an Stadtkämmerer Thomas Simon.

Möglich wurde der Überschuss unter anderem durch die erstmals eingehende Windenergie-Dividende von 75 000 Euro sowie die erhöhte Verzinsung des Eigenkapitals für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser mit einer Summe von 90 000 Euro, führte Nickel aus.

Investiert wird dem Plan zufolge im nächsten Jahr hauptsächlich in den Umbau der Roten Schule in der Kernstadt zum Kindergarten (1,6 Millionen Euro) und in den Ausbau der Straßen Am Äckerchen, Eichhofstraße und Hohle (alle in der Kernstadt). Zudem soll Digitalfunk für die Feuerwehren und eine neue Tragkraftspitze für Epterodes Wehr angeschafft werden.

Ein wenig bremste Nickel die Euphorie beim Blick auf die Folgejahre: Die Erhöhung der Gebühren für Wasser und Abwasser werde nur um ein Jahr auf 2018 verschoben. Und ab 2019 sieht das Haushalts-Sicherungskonzept die stufenweise Erhöhung der Steuern um jährlich jeweils 20 Punkte bis 2012 vor.

Der Haushalt 2017 samt Sicherungskonzept sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wurden zur Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss überwiesen.

