Tolle Hallenschau der Turngemeinde Großalmerode

Großalmerode. In einer vierstündigen Mammutschau bot die Turngemeinde Großalmerode (TG) am Samstag in der Großsporthalle in der Jonasbach bei fetziger Musik ein vielfältiges sportliches Programm, das zahlreiche Besucher anlockte.

„Wir wollen den Eltern und Großeltern einmal zeigen, was ihre Sprösslinge so treiben in den Übungsstunden der TG“, hatte Vorsitzender Frank Krumpholz am frühen Nachmittag die Gäste auf den voll besetzten Rängen in der Halle begrüßt. Über das große Interesse freute sich auch Bürgermeister Andreas Nickel, der der TG bescheinigte, mit dem Sportangebot das Leben für die Menschen in der Tonstadt attraktiver zu gestalten.

Gleich nach dem Einlauf aller Teilnehmer zum Auftakt hatten bereits die Jüngsten der TG-Sportfamilie in der Gruppe Eltern-Kind-Turnen gezeigt, wieviel Spaß es ihnen bereitet, über die Gymnastikbank zu balancieren und dann mutig in die Matte zu springen - mal mit, mal ohne die sichere Hand von Mama oder Papa.