RP will renaturieren: Biotop soll Fischteiche im Fahrbachtal bei Großalmerode ersetzen

Gudrun Skupio

*1987, seit 2013 bei der HNA, seit 2016 Redakteurin in Witzenhausen. In meiner Freizeit mache ich die Flohmärkte in Nordhessen und Südniedersachsen unsicher auf der Suche nach alten Hochzeitskleidern, Möbeln zum Aufarbeiten und schönen Dingen aus den 50er-Jahren. Außerdem bin ich leidenschaflichter Kinogänger und verfolge jede Ausgabe von Aktenzeichen xy....ungelöst und Medical Detectives.

E-Mail:gsk@hna.de