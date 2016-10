Hallo Zukunft! Willkommen in der Altenpflege!

Die DiaCom Altenhilfe gGmbH bietet jungen und junggebliebenen Menschen jedes Jahr die Chance einer zukunftsorientierten Berufsausbildung in den Bereichen Altenpflege und Hauswirtschaft. Bereits seit Jahrzehnten bildet das Unternehmen kompetente Fachkräfte aus.

Aktuell befinden sich 24 Auszubildende an 8 Standorten. Frisch gestartet in 2016 sind 9 ambitionierte Nachwuchskräfte im Bereich der Altenpflege. Die Ausbildungen dauern 3 Jahre zum examinierten Altenpfleger und 1 Jahr zum Altenpflegehelfer. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die 3-jährige Ausbildung auch verkürzt werden. Durch eine staatlich anerkannte Altenpflegeschule wird das theoretische Fachwissen vermittelt. Die Praxiseinsätze finden in unseren stationären Einrichtungen sowie in unseren ambulanten Pflegediensten statt. Mit Freude können wir berichten, dass die jahrgangsbesten Abschlüsse aus dem Abgangsjahr 2016 an den beiden örtlichen Altenpflegeschulen von uns ausgebildete Schüler erreicht haben.

Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb, dem es ein Anliegen ist, die Auszubildenden durch intensive Begleitung, Beratung und Anleitung in ihrem Praxislernen zu unterstützen. Die vielfältigen Arbeitsfelder der DiaCom Altenhilfe gGmbH, ambulant, teilstationär, stationär, Wohngruppen, Tagesbetreuungsgruppen, ermöglichen einen Ausbildungsplatz, in dem innerhalb der Einrichtung ein umfassender Erfahrungsschatz gesammelt werden kann.

In 2 stationären Pflegeeinrichtungen in Eschwege, dem Seniorenwohnheim am Brückentor und dem Hospital St. Elisabeth und in den 6 ambulanten Diakoniestationen in Eschwege, Wanfried, Meinhard, Bad Sooden-Allendorf, Großalmerode und Witzenhausen, beschäftigt das Unternehmen circa 380 Mitarbeitende. Auch im Jahr 2017 starten wir wieder mit neuen Ausbildungsjahrgängen. Besuchen Sie uns oder schicken Sie uns eine schriftliche Bewerbung an die DiaCom Altenhilfe gGmbH.

Diacom Altenhilfe

Gemeinnützige GmbH

Vor dem Brückentor 4, 37269 Eschwege oder an

bewerbung@diacom-altenhilfe.de