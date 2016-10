19-Jähriger verursacht 3200 Euro Schaden bei Unfall auf regennasser Straße

In Hessisch Lichtenau

Hessisch Lichtenau. Offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist am späten Samstagnachmittag ein 19-jähriger Mann aus Helsa mit seinem Auto auf der Fahrt von Friedrichsbrück nach Hessisch Lichtenau bei Regen ins Schleudern gekommen und im Straßengraben gelandet.

Wie die Polizei berichtet, hatte er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war dabei in den rechten Straßengraben geraten. Bei dem Unfall entstand nicht nur Schaden am eigenen Auto, sondern auch an einem Verkehrszeichen.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 3200 Euro.

