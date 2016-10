Unfall in Hessisch Lichtenau: Beim Abbiegen in Verkehrsschild gekracht

Walburg. Offenbar zu schnell war ein 43-jähriger Spangenberger am Freitagvormittag mit seinem Auto in der Ortsdurchfahrt von Walburg unterwegs, als er beim Abbiegen in die Rommeröder Straße aus der Kurve getragen wurde und einen erheblichen Schaden verursachte.

Laut Polizei war der Spangenberger auf der Landstraße von Hessisch Lichtenau in Richtung Eschwege unterwegs. Innerhalb der Walburger Ortsdurchfahrt war er gegenüber des Dorfangers in Richtung Rommerode abgebogen. Dabei war er vermutlich in Folge eines Fahrfehlers in der Kurve ins Rutschen geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug rammte eine Laterne, die infolge des Aufpralls abknickte. Das Verkehrszeichen, das daran angebracht war, wurde ebenfalls beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 3500 Euro.

