Heldra. Ja, ist denn nächste Woche schon Aschermittwoch? Nein, aber trotzdem wird in Heldra am 19. Oktober der Strohbärentag gefeiert, der sonst üblicherweise am Mittwoch nach Rosenmontag den Winter vertreiben soll.

Grund für diese außergewöhnliche Maßnahme ist Bülent Ceylan, der sich für eine TV-Show, die im nächsten Jahr ausgestrahlt werden soll, in einen dieser unbequemen Strohanzüge zwängen wird, um das Gefühl eines Strohbären hautnah zu erleben.