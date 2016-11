Nur zwei Bürgermeister im Werra-Meißner-Kreis haben feste Sprechstunden

Zu geringe Nachfrage

Werra-Meißner-Kreis. Die Stadtoberhäupter setzen mittlerweile auf vielfältige Kontaktmöglichkeiten.

Nur zwei von fünf Bürgermeistern setzen noch - neben weiteren Kontakt-Möglichkeiten - auf die klassische Sprechstunde. Bei Bad Sooden-Allendorfs Stadtchef Frank Hix (CDU) als seinem Großalmeröder Kollege Andreas Nickel (SPD) findet diese donnerstags statt.

Dabei ist die Frequentierung gering (Großalmerode) bis regelmäßig, aber wechselhaft (Bad Sooden-Allendorf), geben beide auf HNA-Anfrage an. „Termine mit mir können auch zu jeder anderen Zeit vereinbart werden. Dies wird eher genutzt“, so Nickel. Auch bei Hix greifen die Bürger lieber zu Anrufen, E-Mails oder kontaktieren Hix über soziale Medien, berichtet dieser. Diese laufen „der klassischen Sprechstunde den Rang ab“.

Im Gegensatz dazu bieten Neu-Eichenbergs Gemeindechefin Ilona Rohde-Erfurth (SPD), sowie Angela Fischer in Witzenhausen und Michael Heußner in Hessisch Lichtenau (beide CDU) keine separaten Bürgersprechstunden an.

Vor mehr als 15 Jahren habe es noch in den Ortsteilen Sprechstunden gegeben. Ihr Vorgänger Wolfgang Fischer habe diese wegen geringer Nachfrage abgeschafft, so Rohde-Erfurth. Die Bürger hätten die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren oder zu den Öffnungszeiten der Verwaltung zu ihr zu kommen. Aus Erfahrung sei die Frequenz bei Sprechstunden nicht besonders hoch, sagt Fischer, daher können Bürger zeitnah Termine vereinbaren oder direkt mit ihr sprechen. „Das ist für beide Seiten nach unserer Einschätzung angenehmer, da sich die Termine ganz individuell zuschneiden lassen.“ Im Schnitt finde ein Gespräch pro Woche statt, bei aktuellen Anlässen mehr.

Ähnlich handhabt Heußner dies. „Besuchstermine sind wochentäglich nach telefonischer Vereinbarung möglich.“ Zudem würden Anrufe weiter geleitet oder er rufe zurück. Dies würde unterschiedlich - von keinem bis mehreren pro Tag - angenommen. Zudem ergäben sich zum Beispiel bei Festen oder Einkäufen Gespräche.