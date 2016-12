Führung über die Windräder-Baustelle

+ Bislang gab es Einblicke per Luftbild: Am 20. Dezember können Interessierte direkt über die Windräder-Baustelle bei Ellerode laufen. Foto: Meder/nh

Berlepsch. Wer sich schon immer mal eine Baustelle für einen Windpark ansehen wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Am Dienstag, 20. Dezember, können Interessierte ab 14 Uhr die Baustelle des Windparks Ellerode unterhalb von Schloss Berlepsch besichtigen.

Treffpunkt ist auf dem ehemaligen Gutshof Ellerode.

Wie Fabian von Berlepsch, dessen Familie die Flächen für den Windpark an den Betreiber Enercon verpachtet, mitteilt, wird es an diesem Tag eine etwa 90-minütige Führung über die Baustelle geben. Dort wird gerade an den Fundamenten gearbeitet. An der kostenfreien Führung sollen auch Experten für Windparks teilnehmen, Ingenieure von Enercon werden die Planung und die Bauarbeiten erläutern. „Da es sich um eine aktive Baustelle handelt, ist die Ausstattung mit Sicherheitskleidung erforderlich. Um diese in passender Zahl zu beschaffen, ist eine Anmeldung nötig“, sagt von Berlepsch.

Wer an der Führung teilnehmen will, muss sich bis Donnerstag, 15. Dezember, anmelden und sollte dabei Namen, Telefonnummer, eine E-Mailadresse und die Schuhgröße der teilnehmenden Personen angeben. Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 70 begrenzt.

Kontakt: per E-Mail an wind@berlepsch.com oder Tel. 0 55 42/507 01 50.