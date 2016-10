230 starten Studium der Öko-Landwirtschaft in Witzenhausen

Witzenhausen. Das Wintersemester steht vor der Tür: Ab Montag beginnen 230 Studenten ein Bachelor- oder Masterstudium am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften in Witzenhausen.

Das teilte Holger Mittelstraß mit, Studienkoordinator und Geschäftsführer des Prüfungsausschusses. „Damit sind die Einschreibezahlen auf einem konstant hohen Niveau.“

Es hätten sich 125 Studenten für das Bachelor-StudiumÖkologische Landwirtschaft angemeldet. 95 Studenten seien in den vier Master-Studiengängen des Witzenhäuser Fachbereichs eingeschrieben. Vor allem der Master Ökologische Landwirtschaft scheint gut anzukommen: Hier ist die Zahl der Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr von 20 auf 30 gestiegen. „Das erstaunt uns durchaus“, sagt Mittelstraß.

Denn: Natürlich würden auch Bachelor-Studenten in den Master einsteigen. Aber auch Bewerbungen von Gartenbauern und Umweltwissenschaftlern gingen ein. Um Grundlagen nachzuholen müssten diese Studenten dann ein Semester länger studieren. „Das scheint sie aber nicht abzuhalten.“

Auch sehr erfreulich, so Mittelstraß, seien die Anmeldezahlen beim europäischen Master Sustainable Food Systems (Nachhaltige Nahrungssysteme), der erst vor einem Jahr eingeführt wurde. Der Studiengang, der an Standorten in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich und Rumänien gelehrt wird, begann mit zwei Studenten. Jetzt seien es zehn.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Anmeldungen nur beim Master International Food Business and Consumer Studies (Internationales Lebensmittelgeschäft und Konsumstudien) eingebrochen, von 35 auf 25. „Wir sind strenger geworden“, begründet der Studienkoordinator. Sowohl beim Notenschnitt als auch bei den Sprachanforderungen sei das Niveau von Seiten des Fachbereichs spürbar angehoben worden.