27-Jähriger stirbt bei Unfall in Ehlen - 17-Jähriger saß am Steuer

Ehlen. Diese Fahrt endete für einen 27-Jährigen tödlich: Am späten Donnerstagabend verunglückte ein Fahrzeug in Habichtswald-Ehlen. Wie sich später herausstellte, saß ein 17-Jähriger hinter dem Steuer.

Aktualisiert um 8.35 Uhr

Laut Polizeibericht ging gegen 23.25 Uhr der Notruf bei der Feuerwehr ein. Das Auto, das mit Fahrer und Beifahrer besetzt war, fuhr innerhalb von Ehlen in Richtung Kassel. Das Fahrzeug geriet auf der Kasseler Straße aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte der Wagen einen größeren Stein. Durch den Zusammenstoß mit dem Stein wurde das Fahrzeug schließlich in eine andere Richtung gelenkt und stieß nach rund 30 Metern frontal gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich um einen Alleinunfall - entsprechend war also kein weiteres Fahrzeug beteiligt.