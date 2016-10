Hallo Zukunft! Wir bilden aus!

Ausbildung im Seniorenzentrum Wolfhagen. Arbeiten mit Menschen steht im Mittelpunkt.

Wer sich für eine Ausbildung im Seniorenzentrum Wolfhagen entscheidet, möchte mit Menschen zusammenarbeiten.

Sowohl bei der einjährigen Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/in als auch bei der dreijährigen Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in steht der Mensch im Mittelpunkt der Arbeit. Während der Ausbildung lernen die Auszubildenden zum Beispiel behandlungspflegerisch tätig zu sein, Wunden und Infektionen zu versorgen und den täglichen Bedürfnissen der Bewohner des Heims nachzukommen. Die Dokumentation der täglichen Aufgaben ist ebenso Teil der Ausbildung. Darüber hinaus steht die psychosoziale Betreuung der Menschen im Mittelpunkt. Die Ausbildung ist unterteilt in verschiedenen Blöcken. Dazu gehören neben der praktischen Arbeit im Seniorenzentrum auch der Unterricht in der Schule und externe Praktika.

Während der Ausbildung sind die Auszubildenden Teil des Teams und werden dort vollständig integriert. Das heißt, dass sie ebenfalls in Früh- und Spätschichten und am Wochenende arbeiten werden, Nachtschichten fallen für sie aber noch nicht an. Die Ausbildungsvergütung erfolgt im Seniorenzentrum Wolfhagen nach Tarif, was auch 29 Tage Urlaub beinhaltet.

Derzeit machen acht junge Menschen ihre Ausbildung im Seniorenzentrum Wolfhagen. Auch wenn die Mehrzahl von ihnen im pflegerischen Bereich tätig ist, nutzen andere die Möglichkeit, hier den Beruf des Koch, des/der Bürokaufmanns/frau oder des/der Verwaltungskaufmanns/frau zu erlernen. Auszubildende sollten mindestens 18 Jahre alt sein und über einen Hauptschulabschluss (Altenpflegehelfer/in) oder Realschulabschluss (Altenpfleger/in) verfügen. Wer sich zunächst für die einjährige Ausbildung als Altenpflegehelfer/in entscheidet, hat im Anschluss die Möglichkeit, um zwei Jahre zu verlängern, um so den Beruf des/der Altenpflegers/in zu erlernen.

+ Gerne bietet das Seniorenzentrum Wolfhagen interessierten jungen Menschen die Möglichkeit, im Rahmen einer Hospitation oder eines Praktikums, in den Beruf hinein zu schnuppern. „Sie werden feststellen, dass die Arbeit hier sehr dankbar ist“, verspricht Pflegedienstleiterin Jutta Volkwein, „Sie bekommen ein Lächeln zurück.“ (zgi)

Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH

Karlstraße 18, 34466 Wolfhagen

Telefon 05692 9965-0

info@seniorenzentrum-wolfhagen.de

www.seniorenzentrum-wolfhagen.de