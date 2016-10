Brücke am kleinen Berg in Naumburg wurde erneuert

Landkreis Kassel spendiert Geländer

+ © Norbert Müller Stabiler Neubau: Die alte Brücke über die Elbe wurde durch eine Konstruktion aus Beton ersetzt. Der Landkreis Kassel übernimmt die kompletten Kosten für das Geländer, da die Brücke Teil des Fernradwegs R 4 ist. © Norbert Müller

Naumburg. Für die Radler hätte die alte Brücke aus den 1950er-Jahren in Naumburg am kleinen Berg noch gut und gerne ausgereicht, nicht aber für landwirtschaftliche Fahrzeuge.

Die sind längst in einer Gewichtsklasse unterwegs, für die nur der kleinere Teil der insgesamt 32 Brücken im Stadtgebiet ausgelegt sind. Deshalb wurde jetzt die Überfahrt der Elbe am kleinen Berg erneuert.

Das alte Bauwerk wurde komplett beseitigt und durch eine neue, weitaus stabilere Konstruktion aus Beton ersetzt. Die wesentlichen Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Die Fahrbahn muss noch von beiden Seiten des Weges an die Brücke mit Asphalt angebunden werden. Rund 60 000 Euro kostet das neue Bauwerk.

Mit 11 800 Euro beteiligt sich der Landkreis Kassel an den Kosten. Wie Bürgermeister Stefan Hable (CDU) sagte, habe man beim Landkreis einen Antrag auf Unterstützung gestellt, da die Brücke am Fernradweg R 4 liegt. Aus einem speziellen Topf zur Förderung von fahrradfreundlichen Projekten in den Kommunen spendierte der Kreis die Kosten für das Geländer. „Das ist hier touristisch wichtig“, sagt Uwe Koch vom Fachbereich Verkehr und Sport des Landkreises.

Das als Sturzsicherung ausgelegte Geländer wird eine Höhe von 1,35 Meter haben und soll laut Bürgermeister Stefan Hable am 14. November montiert werden. Dann werde auch der seit Anfang Oktober gesperrte Weg wieder für die Radfahrer, aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer freigegeben.