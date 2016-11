Mit dem Auto überschlagen: Frau bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der B 450 zwischen Balhorn und Istha

Bei einem Unfall zwischen Balhorn und Istha wurde eine Autofahrerin schwer verletzt.

Balhorn/Istha. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 450 zwischen Balhorn und Istha wurde eine Frau schwer verletzt. Entgegen der ersten Annahme wurde die 59-jährige Fahrerin aus Bad Emstal nicht in ihrem Auto eingeklemmt und durch den Kofferraum befreit.

Die Frau war mit ihrem Auto aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sie war auf dem Weg von Wolfhagen nach Balhorn. Die Feuerwehr Balhorn war an den Rettungsarbeiten beteiligt, wie die Polizei in Wolfhagen berichtete. Die verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 18 Uhr.