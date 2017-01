Nur 19 Teams wollen den Hallentitel

Spielplan für Hallenkreismeisterschaft

Hofgeismar/Wolfhagen. Das Teilnehmerfeld und die Einteilung der Gruppen für die Fußball-Hallenkreismeisterschaft in Espenau von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Januar, wurden nun von Kreisfußballwart Stefan Schindler veröffentlicht.

Nachdem einige Vereine nicht das Startgeld entrichteten, werden nun insgesamt 19 Mannschaften teilnehmen. Im vergangenen Jahr waren es noch 23 – aber auch damals fehlten schon elf. Es ist also nur noch gut die Hälfte der Vereine im Fußballkreis Hofgeismar-Wolfhagen, die den Indoor-Wettbewerb nutzen. Dafür gibt es diesmal zusätzlich auch ein Turnier für Frauenmannschaften.

Am 20. Januar (Freitag) starten bei den Senioren ab 18 Uhr die Vorrundengruppen 1 und 2 und am 21. Januar (Samstag) geht es ab 9 Uhr mit den Gruppen 3 und 4 weiter. Zehn Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde am Sonntag, die um 11.30 Uhr beginnt.

Interessante Paarungen gibt es dabei in allen vier Gruppen

Gruppe 1

In der einzigen Vierergruppe treten mit der SG Hombressen/Udenhausen und dem FSV Dörnberg zwei Gruppenligisten an. Glasklare Favoriten sind sie dennoch nicht, denn auch die SG Obermeiser/Westuffeln und vor allem der TSV Zierenberg stellen immer starke Hallenmannschaften.

Gruppe 2

Von der Papierform ist hier alles klar: Favorit ist Titelverteidiger SSV Sand, als Stolperfalle könnte sich die TSV Immenhausen erweisen. Doch so einfach ist es nicht. Neben der SG Schachten/Burguffeln und der SG Elbetal mischt auch der FC Inter Hofgeismar mit. Und der gilt als unberechenbar. Der neugegründete Verein spiel zwar in der untersten Liga, doch dort gewann er alle Spiele. Aussagekräftig ist das alleine noch nicht. Aber beim Hallenturnier in Immenhausen schlug der FC auch höherklassige Mannschaften wie Ersen oder Calden/Meimbressen II.

Gruppe 3

Das ist wohl die ausgeglichenste der vier Gruppen. TSV Carlsdorf, SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha, TSV Fürstenwald, SV Balhorn und TSV Hümme heißen die Klubs und wenn die Tagesform passt und ein wenig Glück hinzukommt, kann dabei jeder jeden schlagen.

Gruppe 4

Die Gruppe des Hausherren: Der SV Espenau hofft auf ein Weiterkommen, wenn er gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, Schöneberg, Diemeltal 08 und die klar favorisierte SG Schauenburg antritt.

Frauen

Am Samstag, 21. Januar findet erstmals ein Futsal-Hallenturnier für Frauenmannschaften statt, unterstützt von der Sparkassenversicherung. Hier wurden die zehn Mannschaften, vier davon aus dem heimischen Fußballkreis, auf zwei Vorrundengruppen verteilt.

Gruppe A: TSV Jahn Calden, SSV Oranien Fronhausen, KSV Hessen Kassel, SG Hombressen/Udenhausen und VfR Borgentreich.

Gruppe B: TSV Zierenberg, SfBG Marburg, SV Ottbergen-Bruchhausen, TSV Jahn Calden II und SVW 06 Ahnatal. (zyh/mrß)