Täter bauen Multimedia Geräte, Navis und Bordcomputer aus zwei BMW in Wolfhagen aus

Fahrzeugeinbrüche in Wolfhagen

Wolfhagen. Unbekannte sind in Wolfhagen in zwei BMW eingebrochen und haben dabei laut Polizei Teile im Wert von 17.000 Euro erbeutet.

Ein Zeuge beobachtete beim Gassi gehen am Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr zwei Männer am Falkenweg, die sich an einem Auto zu schaffen machten und mehrere Fahrzeugteile aus einem geparkten BMW X5 ausbauten. Als er das Handy zückte um die Polizei zu alarmieren, bemerkten die Täter den Zeugen und flohen in Richtung Habichtswaldstraße/Steinadlerweg. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es an der Berliner Straße. Dort wurde das Cockpit des zweiten BMW ausgeschlachtet. In beiden Fällen schlugen die Täter die hintere Dreiecksscheibe ein. Beim ersten Fahrzeug machten die Täter 10 000 Euro Beute, beim zweiten Wagen 7000 Euro. Die professionell vorgehenden Täter hatten es auf die Multimedia-Geräte, Navis und Bordcomputer im Armaturenbrett sowie die Airbags in den Lenkrädern abgesehen, welche sie fachmännisch ausbauten.

Die Täterbeschreibung: Zirka 18 Jahre, „Milchbubi-Gesicht“, blonde kurze Haare, helle Winterjacke. Der zweite Täter ist 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, schwarze Daunenjacke und trug eine schwarze Strickmütze. Hinweise an die Polizei unter05692/98290.

