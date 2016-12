Tiernothilfe aufgelöst: Paten für Katzen gesucht

Rund 30 Tiere müssen weiter versorgt werden

+ © Ricken Alt und blind: Mausi und Lucky sind nicht mehr vermittelbar. Für sie und alle anderen Katzen suchen Ingrid Tjahjadi und Jutta Zyweck Paten. © Ricken

Zierenberg/Breuna. Die Tiernothilfe Breuna hat sich aufgelöst, die geretteten Katzen bleiben zurück.

Sie sitzen in verschiedenen Pflegestellen, die meisten bei Jutta Zyweck in Zierenberg. Sie und Ingrid Tjahjadi suchen jetzt händeringend nach Unterstützung, um die Tiere auch in Zukunft versorgen zu können. Es handelt sich vor allem um unvermittelbare Katzen, die krank, alt oder sehr scheu sind. Zum Beispiel Kater Moritz, der aufgrund seiner Diabetes zweimal am Tag gespritzt werden muss, Anton, der Ataxie hat und sich kaum bewegen kann oder die alte Mau.

Auch Leo kann nicht mehr vermittelt werden. Er war von einer Familie in Ehringen adoptiert und kurze Zeit spät vor die Tür gesetzt worden. So musste er einen Winter auf der Straße verbringen, bevor Jutta Zyweck den rettenden Hinweis auf ihren ehemaligen Schützling bekam. Sie holte ihn zurück. Auch er ist seitdem krank, traumatisiert und nicht mehr vermittelbar. Die Liste der Schicksale ist lang. Rund 30 Katzen brauchen Hilfe. Zyweck und Tjahjadi suchen jetzt Paten für alle. „Die Tiere müssen trotzdem weiter versorgt werden mit Futter, Streu, zum Teil Medikamenten und Arztbesuchen. Weil die Kosten dann privat auf die Pflegestellen zukommen, suchen wir Paten für die Samtpfoten, die diese finanziell ein wenig unterstützen. Der Betrag ist frei wählbar und jeder Zeit kündbar“, erklärt Ingrid Tjahjadi die Idee der beiden Frauen. „Die Paten bekommen einmal im Jahr einen Patenbrief mit aktuellem Foto ihres Schützlings und können es nach Absprache auch gerne besuchen“. Die Tierschützer hoffen auch tierliebe Menschen ansprechen zu können, die aus unterschiedlichen Gründen kein eigenes Tier halten können. Alle Tiere, die Paten benötigen, sind noch auf der Homepage der Tiernothilfe unter www.tiernothilfebreuna.de zu finden.

Auch für eine einmalige Geldspende oder Futterspenden aller Art sind die Frauen dankbar.

Kontakt: Jutta Zyweck, Telefon 05606/1567 oder per E-Mail unter tiernothilfe-breuna@web.de.