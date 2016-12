Facebook zwingt zur Messenger-Nutzung: Ausweg möglich

Zusatz-App

+ © Jens Büttner Facebook will seinem Messenger zu größeren Nutzer-Zahlen verhelfen. Dabei greift das soziale Netzwerk zu einem Trick und schaltet in der Browserversion die Nachrichtenfunktion ab. Foto: Jens Büttner © Jens Büttner

Früher konnten Facebook-Nutzer über das soziale Netzwerk problemlos Nachrichten verschicken. Diese Funktion ist jedoch nicht mehr verfügbar, weil der blaue Internet-Riese sie abgeschaltet hat. Doch es gibt einen Ausweg.

Berlin (dpa/tmn) - Wer per Smartphone Facebook-Nachrichten verschicken will, wird mittlerweile zur Nutzung der netzwerkeigenen Messenger-App gezwungen. Nun hat Facebook auch noch in der Browserversion die Nachrichtenfunktion abgeschaltet.

Letzter Ausweg, die Extra-App nicht zu benutzen, ist die Facebookversion für ältere Mobiltelefone mit Internetzugang. Denn wer das soziale Netzwerk unter https://mbasic.facebook.com aufruft, kann weiterhin Nachrichten lesen und versenden. Nutzer müssen sich allerdings auf Einschränkungen einstellen: Die Basisversion von Facebook unterstützt zahlreiche Funktionen der normalen Web-Version nicht - zum schnellen Versand von Nachrichten unterwegs taugt sie aber allemal.