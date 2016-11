Geschützte Leerzeichen in Word-Dokumenten

Nützliche Tasten-Kombination

+ Bei einem Word-Dokument kann man mit dem Tasten-Kürzel [Strg]+[Umschalt]+[Leer] ein geschütztes Leerzeichen in den Text einfügen. Foto: dpa-infocom

Geschützte Leerzeichen sind etwas Besonderes: Sie sorgen für eine freie Stelle zwischen den Wörtern, sorgen aber dafür, dass zwischen ihnen nicht getrennt werden kann.

Meerbusch (dpa-infocom) - Wer in einem Text ein Leerzeichen benötigt, aber verhindern möchte, dass der Text an dieser Stelle in eine neue Zeile umbricht, nutzt dazu am besten ein sogenanntes geschütztes Leerzeichen.

Mit einem Tastenkürzel kann es leicht in ein Word-Dokument eingefügt werden. Zum Einsatz kommen geschützte Leerzeichen zum Beispiel bei mehrteiligen Abkürzungen, aber auch zwischen Zahlen und den zugehörigen Einheiten. In der Windows-Version von Microsoft Word lassen sich geschützte Leerzeichen über das Tasten-Kürzel [Strg]+[Umschalt]+[Leer] einfügen.

Am Mac ist das Einfügen sogar noch einfacher: Hier einfach in jedem beliebigen Programm die Tastenkombination [Alt]+[Leer] drücken.

Mehr Computertipps