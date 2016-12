iOS-Games: wilde Autorennen und mittelalterliche Ränkespiele

Top Ten der App-Spiele

+ Außergewöhnliche Autos, waghalsige Strecken: "Hill Climping Race 2" ist ein Spaß für alle, die schnelle und abenteuerreiche Rennen lieben. Foto: Appstore von Apple

Für Unterhaltung sorgt in dieser Woche das Spiel "Hill Climb Racing 2". In "Reigns" geht es eher um die Führungskunst, die Spieler im Mittelater beweisen müssen. Dort finden sie sich auch bei "Clash Royale" wieder, müssen jedoch öfter zur Waffe greifen.

Berlin (dpa-infocom) - Unter den iPhone-Spielen tun sich "Hill Climb Racing 2" und "Reigns" hervor, die in der Top-Ten-Liste die oberen Plätze belegen. Bei den iPad-Games überzeugt "Clash Royale" mit seiner unheimlichen Welt voller Ritter und Drachen.

Autofreunden verspricht das Spiel "Hill Climb Racing 2" viel Abwechslung. Auf sie warten steile Hügel und einzigartige Parkourstrecken, die jede Fahrt zu einem Abenteuer machen. Wer seine Gegner besiegt, bekommt Bonusmaterial, um das eigene Gefährt aufzupeppen. Das ist die Voraussetzung für noch waghalsigere Rennen.

Ein Vergnügen anderer Art bietet "Reigns". Die Spieler können hier in die Rolle eines mittelalterlichen Herrschers schlüpfen und die Geschicke eines Königreichs lenken. Damit die Regierungszeit zu einem Erfolg wird, brauchen sie strategische Fähigkeiten und müssen richtige Entscheidungen treffen. Denn diese entscheiden über das Fortleben der eigenen Dynastie.

Mittelalterlich geht es auch in dem Spiel "Clash Royale" zu, das an "Clash of Clans" anknüpft. Die App-Nutzer müssen sich gegen Prinzen, Ritter oder Drachenbabys behaupten, um Trophäen und Kronen zu gewinnen. Gute Chancen haben alle, die einen mächtigen Clan bilden. Wer sich in diesem Spiel ausprobieren möchte, muss jedoch mindestens 13 Jahre alt sein.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 DuckTales: Remastered Disney 0,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 5 Reigns Devolver Digital 2,99 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 6,99 7 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 8 Bully: Anniversary Edition Rockstar Games 6,99 9 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 2,99 10 Tiny Wings Andreas Illiger 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Hill Climb Racing 2 Fingersoft kostenlos 2 Bottle Flip! Ketchapp kostenlos 3 Amateur Surgeon 4 [adult swim] kostenlos 4 Clash Royale Supercell kostenlos 5 Episode - Choose Your Story, feat. Mean Girls Episode Interactive kostenlos 6 Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos 7 Paper.io Voodoo kostenlos 8 Panzer Kommando Xiaofei XiaofeiZhao kostenlos 9 Archery King Miniclip.com kostenlos 10 Color Switch Fortafy Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 DuckTales: Remastered Disney 0,99 3 The Room Fireproof Games 0,99 4 Samorost 3 Amanita Design 4,99 5 Farming Simulator 16 GIANTS Software GmbH 4,99 6 Severed DrinkBox Studios 3,99 7 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 8 The Room Three Fireproof Games 4,99 9 The Room Two Fireproof Games 1,99 10 Chameleon Run Noodlecake Studios Inc 1,99

Meistgeladene iPad-Games