Mit PayPal Geld über Outlook anweisen

Zusatzfunktion

+ Paypal-Nutzer können jetzt über Outlook ihre Rechnungen begleichen. Foto: dpa-infocom

Eine kostenlose Erweiterung macht Microsoft Outlook zum Bankterminal: Mit wenigen Mausklicks lassen sich aus Outlook heraus über Paypal Geldbeträge anweisen.

Meerbusch (dpa-infocom) - Wer mit dem E-Mail-Programm Microsoft Outlook mit anderen kommuniziert, erhält darüber oft auch Rechnungen. Wenn man diese Rechnungen erst in einem anderen Ordner speichern muss, um sie dann später über die Bank anzuweisen, ist das viel zu umständlich.

Stattdessen geht es auch viel einfacher. Möglich macht es das PayPal-Add-On für Microsoft Outlook, zu finden als kostenloser Download im Office-Store. Sobald die wirklich praktische Erweiterung in Microsoft Outlook eingerichtet wurde, ist das Senden von Geldbeträgen eine Sache weniger Klicks: Einfach eine Nachricht von oder an die betreffende Person öffnen, die das Geld erhalten soll, und dann oben im Menü-Band auf die Funktion für PayPal klicken. Daraufhin erscheint auf der rechten Seite eine Spalte, in der nur noch der gewünschte Betrag eingetippt werden muss. Die benötigte E-Mail-Adresse zum Versenden des Gelds wird dabei automatisch aus Outlook ausgelesen.

Mehr Computertipps