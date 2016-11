Schneller Tab-Wechsel per Tastenkombi

Updates & Support

+ © Inga Kjer Die Strg-Taste in Kombination mit anderen Tasten kann viele Programmfunktionen direkt ansteuern. Foto: Inga Kjer © Inga Kjer

Die Tastenkombination "Alt+Tabulator" ist geläufig. Man kann aber auch im Browserfenster per Tastenkombination zügig wechseln. Das funktioniert so:

Berlin (dpa/tmn) - Dass man mit der Tastenkombination "Alt+Tabulator" zwischen Programmfenstern wechseln kann, wissen viele Computernutzer. Aber auch im Browserfenster können einzelne in Tabs geöffnete Webseiten schnell per Tastenkombination von links nach rechts durchgeschaltet werden.

Das geht mit der Kombi "Strg+Tabulator". Die auch Tab-Taste genannte Tabulator-Taste befindet sich ganz am linken Rand der Tastatur, es ist die vierte Taste von unten.

Wer in die andere Richtung, also von rechts nach links schalten will, drückt einfach die Kombi "Strg+Shift+Tabulator". Die Tastenkombinationen funktionieren in den meisten gängigen Browsern wie Firefox, Internet Explorer, Google Chrome und Safari oder Opera - egal ob unter Windows oder OS X.