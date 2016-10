Schneller Zoom per Tastatur

Nützliche Kürzel

+ Inhalte von Webseiten oder Schriftdateien werden manchmal zu klein dargestellt. Mithilfe der richtigen Tastenkombination lassen sie sich jedoch vergrößern. Foto: dpa-infocom

Auf modernen Bildschirmen mit hohen Auflösungen ist die Schrift mitunter recht klein und deshalb schlecht lesbar. In solchen Situationen kann man einfach und schnell die Ansicht zoomen.

Meerbusch (dpa-infocom) - Oft sind Webseiten und andere Inhalte am PC oder Mac nur schwer lesbar, da die Schrift zu klein ist. Dagegen lässt sich oft etwas machen: Über die Tastatur kann man den Bildschirm nach Bedarf zoomen, die Schrift wird dadurch größer.

Mit dem Tastenkombinationen [Strg]+[+] oder [Cmd]+[+] wird alles größer. Über die Tastenkombination [Strg]+[-] oder [Cmd]+[-] kann die Ansicht verkleinert werden. Mit Hilfe von [Strg]+[0] (Null) oder [Cmd]+[0] wechselt der Zoom wieder zur Standard-Ansicht von 100 %.

Diese Kürzel funktionieren in den meisten Browsern, aber auch in Office-Programmen wie Microsoft Word. Besonders praktisch: Selbst, wenn eine Ansicht kein Browser im eigentlichen Sinn ist, genügt oft ein Klick in den Inhalt, gefolgt vom Druck auf eines dieser Kürzel, um die Ansicht zu zoomen. Das klappt immer dann, wenn ein HTML-Modul hinter dem Inhalt steht.

Mehr Computertipps