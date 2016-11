Neues aus der Technikwelt

Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz gewöhnliche Armbanduhr. Doch drinnen steckt eine Smartwatch mit viele Fähigkeiten. Außerdem neu auf dem Markt sind eine Virtual-Reality-Brille und kabellose Kopfhörer.

Tiger setzt auf Smartwatch mit analogem Aussehen

Eine neue Smartwatch der Firma Tiger sieht aus wie eine klassische Armbanduhr mit Analoganzeige. Sie hat ein Gliederarmband mit Faltverschluss. Die Anzeige ist allerdings ein Touchscreen (1,22 Zoll). Über Bluetooth verbindet sich die Smartwatch mit iOS- und Android-Geräten. Sie kann die Herzfrequenz ihres Trägers messen und anzeigen. Über Lautsprecher und Mikrofon können Nutzer die Uhr auch für Telefonate nutzen. Das rund 150 Euro teure Modell ist gemäß der IP66-Schutzklasse gegen Staub und Wasser geschützt.

VR-Brille für Smartphone-Nutzer von Terratec

Der Anbieter Terratec bringt für Smartphones eine Virtual-Reality-Brille mit der Bezeichnung VR-1 heraus. Nutzer klemmen ihr Mobilgerät in die Brille hinein. Anschließend können sie zwei Videos gleichzeitig im Split-Screen sehen oder 3D-Filme schauen. Die Brille ist durch eine Kameraklappe zudem für die Darstellung von Augmented Reality geeignet - dabei werden zum Beispiel digitale Figuren in die reale Umgebung eingefügt und wirken, als stünden sie direkt vor dem Nutzer. Um in die VR-1 zu passen, dürfen Smartphones maximal 16 mal 8 Zentimeter groß sein. Die Brille kostet 20 Euro.

Neue kabellose In-Ear-Kopfhörer von Motorola

Motorola erweitert sein Angebot kabelloser In-Ear-Kopfhörer um die VerveOnes Music Edition. Die Kopfhörer-Knöpfe stecken einzeln im Ohr und erinnern dabei an große Ohropax. Sie sollen bis zu acht Stunden lang Musik spielen. Die Lautstärke können Nutzer direkt an den Kopfhörern einstellen. Die VerveOnes sind kompatibel mit den Sprachassistenten Siri von iOS und Google Now von Android. Über ein eingebautes Mikrofon können Anwender telefonieren. Die Kopfhörer sind für rund 150 Euro im Handel erhältlich.