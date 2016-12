Top Ten der Game-Apps: Wettkampf und Abenteuer

Spiele für iPhone und iPad

Waffen schwingen und Schurken ausschalten: In dieser Woche lassen sich die iPhone- und iPad-Nutzer von solchen Spielen begeistern. Sie schießen mit Pfeil und Bogen, enthüllen Geheimnisse und tauchen in die Unterwelt ein.

Berlin (dpa-infocom) - Vielen Spielern ist nach Wettbewerb zumute, wie die App "Archery King" nahelegt. Das Spiel ist die meistgeladene App sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Ebenfalls weit vorne liegen "Infinity Blade III" und "Secrets of the Dark".

Es ist noch kein Bogenmeister vom Himmel gefallen. Wer aber täglich mit der App "Archery King" trainiert, reift allmählich zum Scharfschützen heran. Das kostenlose Spiel stellt jeden Nutzer auf den Prüfstand und gibt die Gelegenheit, Pfeile an verschiedenen Orten abzufeuern. Jedes Terrain hat seine Tücken - darin liegt auch die Herausforderung.

In eine Welt der Geheimnisse und Machtspiele lädt "Infinity Blade III" (6,99 Euro) ein. Bei dem Spiel begeben sich die User auf ein Abenteuer und suchen wertvolle Sammelobjekte. Auf diesem Weg warten auf sie jede Menge Herausforderungen und Gegner, die es zu besiegen gilt. Wer seine Etappenziele erreicht, erlangt neue Kraft und gewinnt weitere Fähigkeiten.

Nichts für schwache Nerven ist auch "Secrets oft the Dark" (6,99 Euro), bei dem die Spieler auf eine kleine griechische Insel reisen, um eine Mordserie aufzuklären. In dem gespenstischen Ambiente ist die Ermittlung nicht ganz einfach, zumal in der Unterwelt zahlreiche Gefahren lauern. Einen klaren Kopf zu behalten, ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 4 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 9,99 5 RollerCoaster Tycoon 3 Frontier Developments Ltd 4,99 6 Infinity (Blade III Epic Games 6,99 7 LIMBO Playdead 4,99 8 True Skate True Axis 1,99 9 Alto's Adventure Snowman 3,99 10 Tiny Wings Andreas Illiger 0,99

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Archery King Miniclip.com kostenlos 2 Despicable Bear Playgendary kostenlos 3 Candy Party: Coin Carnival Dozer Mindstorm Studios kostenlos 4 CASH QUIZ Gutscheine Spiel CashQuizz GmbH kostenlos 5 Don't Grind Laser Dog kostenlos 6 Magische Legion(Magic Legion) xue miao kostenlos 7 Clash Royale Supercell kostenlos 8 Quizduell FEO Media kostenlos 9 Ocean Overlord - Global War Cong Luo kostenlos 10 Piano Tiles 2 Cheetah Technology Corporation Limited kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 F1 2016 The Codemasters Software Company Limited 9,99 3 Secrets of the Dark: Die Schattenblume (Full) Big Fish Games, Inc 6,99 4 Hidden Expedition: Quelle d. ewigen Jugend (Full) Big Fish Games, Inc 6,99 5 RollerCoaster Tycoon 3 Frontier Developments Ltd 4,99 6 Farming Simulator 16 GIANTS Software GmbH 4,99 7 ROME: Total War Feral Interactive Ltd 9,99 8 The Room Fireproof Games 0,99 9 MONOPOLY for iPad Electronic Arts 4,99 10 Infinity Blade III Epic Games 6,99

Meistgeladene iPad-Games