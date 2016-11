Abschied vom sanften Commandante: Ein Nachruf auf Fidel Castro

Kubas Ex-Präsident Fidel Castro ist tot. Der Revolutionsführer, der Kuba 47 Jahre lang regierte, starb am Freitagabend im Alter von 90 Jahren. Ein Nachruf.

Ein Witz in Kuba sagt einiges darüber aus, wie Fidel Castro die Insel fast 50 Jahre regiert hat. Auf den meist westlichen Vorwurf der Diktatur (spanisch: dictadura, abgeleitet von dictar und dura: hart befehlen) reagierten viele Kenner augenzwinkernd mit einer leicht abgeleiteten Definition: „dictamansa“, übersetzt das „sanfte Befehlen“, einschließlich Erklärungen und durchaus charismatische Bekehrungsversuche des Maximo Líder (Oberster Führer).

Das "sanfte Befehlen" traf den autoritären Regierungsstil des am Freitagabend in der kubanischen Hauptstadt verstorbenen Revolutionärs in der Tat besser, viel besser. Denn der hat stets den Kontakt zu dem von ihm regierten Volk gesucht – und seit dem Sieg der Revolution 1959 nie verloren. Castro wurde von Anhängern wie von Feinden seit Ewigkeiten bei seinem Vornamen Fidel genannt. Mythenhaft sind heute seine Reden nach dem Einzug der siegreichen Bärtigen in Havanna wie auch seine Diskursmarathons, als nach dem Zusammenbruch des Ostblocks Castros Sozialismus das gleiche zu blühen schien.

Castro ließ auch die Menschen reden, stellte sich in einem wohl einzigartigen Kommunikationsverhältnis bisweilen sogar an die Spitze ihrer Forderungen, die dann aber häufig vom Apparat geschluckt wurden. Er war sich auch nicht zu schade, sich ohne Leibwache in die Höhle des Löwen zu wagen. Als sich Anfang der 90er Jahre die Versorgungslage immer mehr zuspitzte und die Massenemigration übers Meer Richtung Norden neben der feindlichen Propaganda des Radio Martí zum Alltag gehörte, sprengte Castro höchstpersönlich zum Schrecken seiner Leibwache eine Menschenansammlung im Hafen von Mariel. Das gelang ihm nicht mit Schlagstöcken, sondern mit Worten.

Überliefert ist, dass Castro viele seiner Landsleute zwar damit nicht auf der Insel halten konnte, der Funke zu einem wirklichen Aufstand ider Kubaner im Gegensatz zu allen westlichen Erwartungen aber nie übersprang.

Das lag wohl trotz mancher Repression vor allem an der Überzeugungskraft dieses Mannes, der eine eigentlich unmögliche Revolution gestartet und zum Sieg geführt hatte. Einer, der nicht korrupt war, der das, was er forderte, lebte, der Mut hatte. Der nicht nur dem großen Bruder im Norden, den USA, trotzte, sondern mit seiner Außenpolitik insbesondere in Afrika auch die so mächtige Schutzmacht Sowjetunion ein ums andere Mal reizte.

Castro war ein Patriarch, ein Caudillo, der mit westlicher Demokratie nichts am Hut hatte und über einen Überwachungsapparat verfügte, welcher auch in linken Kreisen für Kritik sorgte. Der aber kein Diktator war. Zumindest davon wird ihn die Geschichte freisprechen.

Unser Autor

Ralf Ohm (55), Leiter der Sportredaktion für den Schwalm-Eder-Kreis in Homberg, seit Anfang der 90er Jahre bis heute regelmäßiger Besucher Kubas.

