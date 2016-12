Anschlag auf Dresdner Moschee: Tatverdächtiger festgenommen

Polizei will Details bekanntgeben

Dresden - Zweieinhalb Monate nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Moschee und das Kongresszentrum in Dresden hat die Polizei einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Bei Durchsuchungen seien diverse Gegenstände gesichert worden, die mutmaßlich zur Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen genutzt werden können, teilten am Freitag das Operative Abwehrzentrum der Polizei in Leipzig und die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden mit.

Die Anschläge vom 26. September hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil sie eine Woche vor den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit verübt worden waren. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Der Imam der Moschee und seine Familie, die sich zum Tatzeitpunkt am 26. September in der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt.

Die jetzt sichergestellten Gegenstände konnten den Angaben zufolge eindeutig dem Verdächtigen zugeordnet werden. „Im Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung stimmen die an verschiedenen Tatmitteln gesicherten DNA-Spuren mit der DNA des Beschuldigten überein“, hieß es.

Einem BILD-Bericht zufolge soll es sich bei dem Festgenommenen um ein Pegida-Mitglied handeln.

