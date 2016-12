Anschlag in Berlin: Was wir wissen und was nicht

Lkw rast in Weihnachtsmarkt

Berlin - Am Montagabend raste ein LKW ungebremst in die Besuchermenge eines Berliner Weihnachtsmarktes. Ein Überblick über bekannte Fakten und noch offene Fragen.

Berlin ist in einem Schockzustand. Am Montagabend, kurz vor Weihnachten, raste ein Lkw in eine Menschenmenge auf dem Weihnachstmarkt an der Gedächtnis-Kirche am Berliner Breitscheidplatz. Der Markt gehört zu den beliebtesten und meistbesuchten Weihnachtsmärkten in der Hauptstadt. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuelle Situation, sichere Fakten und noch offene Fragen.

Was wir wissen:

Gegen 20.00 Uhr raste am Montagabend ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt. Dabei legte er eine Strecke von 50 bis 80 Metern zurück und überfuhr Menschen und Marktbuden.

Tote und Verletzte:

Bei der schrecklichen Tat auf dem Breitscheidplatz wurden 49 Menschen verletzt, zum Teil schwer. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ärzte und Krankenhauspersonal sprechen von vielen Brüchen und inneren Verletzungen. Insgesamt sind die Berliner Krankenhäuser gut vorbereitet gewesen. Jedoch gab es auch Todesopfer bei dem mutmaßlichen Anschlag. Zwölf Menschen starben.

Tat mit Vorsatz:

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menge gerast sei. Zudem sprechen die Berliner Ermittler von einem vermutlich terroristischen Anschlag. „Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt“, twitterte die Polizei am frühen Dienstagmorgen. Auch Innenminister Thomas de Maizière erklärt noch in der Nacht, dass viel für einen Anschlag spreche. Der Generalstaatsanwalt hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Der oder die Täter:

Der mutmaßliche Fahrer des Lkw wurde noch auf der Flucht nahe der Berliner Siegessäule festgenommen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll der Verdächtige womöglich Afghane oder Pakistaner sein.

Auf dem Beifahrersitz des Lkw wurde außerdem eine Leiche gefunden. Der Mann starb laut Polizei vor Ort und stammt aus Polen. Die genaue Identität müsse allerdings noch geklärt werden.

Das Tatfahrzeug:

Der Lkw mit polnischem Kennzeichen gehört einer Spedition aus Polen. Der Eigentümer Ariel Zurawski erklärte im polnischen Fernsehen, dass er gegen Montagnachmittag den Kontakt zu seinem Fahrer verloren habe. Der Fahrer sei sein Cousin und er könne seine Hand für ihn ins Feuer legen, dass er nichts mit der Tat zu tun habe. Zurawski vermutet, dass seinem Cousin etwas zugestoßen sein müsse. Der Lkw hatte Stahlkonstruktionen von Italien nach Berlin transportiert. Am Dienstagmorgen soll der Lastwagen zur Spurensicherung abgeholt werden.

Was wir nicht wissen:

Der oder die Täter:

Der Verdächtige, der auf der Flucht festgenommen wurde, stammt nach Informationen aus Sicherheitskreisen aus Afghanistan oder Pakistan. Eine exaktere Auskunft gibt es bisher nicht. Nach dpa-Informationen soll der Verdächtige mehrere Identitäten gehabt haben. Auch ist unklar, ob er möglicherweise als Flüchtling eingereist ist und ob ein eindeutiger terroristischer Hintergrund besteht. Zu den genauen Umstände der Festnahme des Verdächtigen sagte die Berliner Polizei zunächst nichts.

Der Tote, der auf dem Beifahrersitz des Lkw gefunden wurde, kommt aus Polen. Die genaue Identität wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben. Auch die Todesumstände sind noch unklar. Die Berliner Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Pole den LKW nicht in die Menge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren habe.

Terrorismus oder Amoklauf:

Auch wenn die Polizei von einem mutmaßlichen terroristischen Anschlag spricht, kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob dies auch der Fall ist. Es könnte sich auch um einen Amoklauf handeln. Hier bleiben die Ermittlungen der Polizei abzuwarten.

Widersprüchliche Angaben:

Widersprüchliche Angaben gibt es dazu, was kurz vor dem mutmaßlichen Anschlag mit dem Laster passierte. Während die Polizei Hinweisen nachgeht, dass das Fahrzeug bereits in Polen von einer Baustelle gestohlen wurde, sagte der Speditionschef, der Fahrer sei auf dem Weg von Italien nach Berlin gewesen.

Weitere Informationen rund um den Anschlag in Berlin

Am Dienstag findet um 13.00 Uhr eine Pressekonferenz des regierenden Berliner Bürgermeisters Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel statt. Dabei soll die Öffentlichkeit über die aktuellen Ermittlungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu deutschen und internationalen Reaktionen auf den mutmaßlichen Anschlag in Berlin.

Alle Informationen und aktuelle Entwicklungen finden Sie in unserem News-Blog zu dem mutmaßlichen Anschlag in Berlin.

