Bruder von Terrorverdächtigem in Belgien festgenommen

Messer-Attacke auf zwei Polizisten

Ein Messer liegt an der Stelle, wo in Brüssel zwei Polizisten angegriffen wurden.

Brüssel - Nach einem mutmaßlich terroristisch motivierten Messerangriff auf zwei Polizisten hat die belgische Polizei eine zweite Person festgenommen.

Der Bruder des Tatverdächtigen sei ebenfalls in Gewahrsam genommen worden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Aboubaker D. sei 1970 geboren und wie sein Hicham Belgier. Ein auf Terrorismus spezialisierter Untersuchungsrichter soll nun entscheiden, ob er in Haft bleibt.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte am Mittwochmorgen in Brüssel zwei Polzisten attackiert. Eines der beiden Opfer wurde am Hals verletzt, das andere im Bauchbereich, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Gegen den 43-jährige Hicham D. liegt inzwischen ein Haftbefehl vor. Ihm werden Mordversuch in einem terroristischen Zusammenhang und Teilnahme an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

