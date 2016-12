Bundespräsidentenwahl in Österreich: Hochrechnungen und Ergebnis im Live-Ticker

Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen?

Wien - Norbert Hofer oder Alexander Van der Bellen: Wer gewinnt die Bundespräsidentenwahl 2016 in Österreich? Zum Live-Ticker mit Hochrechnungen und Ergebnis.

Wer zieht als nächster Bundespräsident von Österreich in die Wiener Hofburg ein? Alexander Van der Bellen (der ehemalige Grünen-Politiker kandidiert offiziell als Unabhängiger) oder Norbert Hofer (FPÖ).

Die Stichwahl vom 22. Mai musste wegen Formfehlern wiederholt werden - und wurde wegen fehlerhaften Wahlkarten auf den 4. Dezember verschoben.

Mit einer ersten Hochrechnung wird zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr gerechnet. Erste Exit-Polls soll es gegen 15.00 Uhr geben.

+++ Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und oberster Chef der Wahlbehörde ist zum Wahlschluss um 17.00 Uhr noch in Wien. Anschließend fliegt er nach nach Deutschland, um bei der TV-Talk-Show „Anne Will“ teilzunehmen. In der Show geht es heute - wenig verwunderlich - um die Bundespräsidentenwahl in Österreich.

+++ Auf dem österreichischen Nachrichtenkanal oe24.tv meint eine Außenreporterin (und wenig später ein Kollege): „Die Trends deuten im Moment auf einen Sieg von Norbert Hofer hin.“

+++ Wie die österreichische Zeitung "Standard" berichtet, kursiert heute eine illegale Massen-SMS, die Van der Bellen-Wählern aufgrund des hohen Andrangs auf Wahllokale empfiehlt, erst morgen zur Wahl zu gehen. Nach einer Anzeige ermittelt demnach nun der Verfassungsschutz.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Um 17.00 Uhr schließen die letzten Wahllokale

+++ Noch bis 17.00 Uhr haben die Österreicher heute Zeit, ihren neuen Bundespräsidenten zu wählen. Dann schließen die Wahllokale in Wien und Innsbruck.

+++ Heute gehen FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und der Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen zum zweiten Mal in eine Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten von Österreich. Van der Bellen hatte die erste Stichwahl am 22. Mai mit knappem Vorsprung gewonnen. Dann focht die FPÖ die Wahl an und bekam im Juli vom Verfassungsgerichtshof recht. Das Gericht ordnete an, dass die Bundespräsidentenwahl in Österreich wegen formaler Fehler wiederholt werden muss. Der 2. Oktober 2016 wurde als das neue Datum für die Stichwahl festgelegt. Doch aus diesem Wahltermin wurde nichts. Fehlerhafte Wahlkarten waren der Grund, warum sich der Urnengang noch einmal verschoben hat. Am heutigen 4. Dezember soll die Bundespräsidentenwahl in Österreich nun endlich entscheiden werden.

+++ Die österreichischen TV-Sender berichten umfangreich vom Wahlausgang. Aber welche TV-Sender aus unserem Nachbarland kann man bei uns empfangen? Wir haben zusammengefasst, wie Sie die Berichte zu den Ergebnissen der Bundespräsidentenwahl in Österreich 2016 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen können.

+++ Liegt das Ergebnis der Bundespräsidenten-Wahl 2016 schon am heutigen Sonntag vor? Oder muss Österreich sich wieder einen Tag lang gedulden, bis feststeht, wer der Sieger ist. Falls es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird - wie schon bei der ersten Stichwahl am 22. Mai - dann könnten erst die Briefwahl-Stimmen den Ausschlag geben. Die werden aber erst am Montag ausgezählt. Nach dem bislang letzten Wahlgang dauerte es ebenfalls bis um kurz nach 16.00 Uhr am Folgetag, bis das Endergebnis vorlag.

Umfragen zur Bundespräsidentenwahl 2016 in Österreich: So schnitten die Kandidaten im Vorfeld ab

+++ 17 Umfragen zur Bundespräsidentenwahl in Österreich gab es seit der aufgehobenen Stichwahl vom Mai. Seitdem lag Norbert Hofer zehn Mal in den Umfragen in Führung, Alexander Van der Bellen war fünf Mal vorne. Zweimal gab es Gleichstand zwischen den Kandidaten. Zuletzt boten die Umfragen kein einheitliches Bild. Mal lag Norbert Hofer in Führung, mal Alexander van der Bellen. Eine seriöse Prognose zum Wahlausgang erlaubt eigentlich nur die Aussage: Es wird wohl wieder ein knappes Rennen.

+++ Sollte FPÖ-Politiker Norbert Hofer ins höchste Staatsamt gewählt werden, würde das die Freiheitlichen endgültig hoffähig machen. Die aktuelle SPÖ-Doktrin gegen jede Zusammenarbeit mit der Partei auf Bundesebene wackelt derzeit ohnehin. Die Konservative ÖVP, die aktuell mit der SPÖ regiert, hat weit weniger Berührungsängste. Von 2000 bis 2006 gab es bereits eine schwarz-blaue Koalition aus ÖVP und FPÖ.

+++ Übrigens: Auch die sozialdemokratische SPÖ regierte bereits auf Bundesebene mit der FPÖ. Von 1983 bis 1987 gab es eine rot-blaue Koalition unter den SPÖ-Kanzlern Fred Sinowatz und Franz Vranitzky.

+++ Sollte Alexander Van der Bellen als Ex-Grünen-Chef in die Hofburg einziehen, sind die Grünen deutlich über ihr relativ überschaubares Wählerpotential hinausgewachsen. Das könnte die Ausgangsbasis für künftige Wahlen verbessern. Es ist fast ausgeschlossen, dass es zu einer Neuauflage der rot-schwarzen Koalition kommt.

+++ 2017 und 2018 wählen vier von insgesamt neun österreichischen Bundesländern ihre Landtage neu. Die bundesweite Nationalratswahl ist bisher für Herbst 2018 geplant. Angesichts der aktuellen Umfragen hat die FPÖ beste Chancen, ihre Stimmenanteile auszubauen. Sollte ein Bundespräsident Norbert Hofer allerdings die Regierung entlassen, wie er bereits einmal drohte, dann könnten die Österreicher schon früher eine neue Regierung wählen als 2018.

