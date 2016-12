CDU will Kompromiss zu doppelter Staatsbürgerschaft kippen - SPD empört

Parteitags-Delegierte auch gegen Kinderehen

Essen - Viel Druck für Angela Merkel: Der CDU-Parteitag will nach hitziger Debatte die doppelte Staatsbürgerschaft kippen - trotz eines anderslautenden Kompromisses mit der SPD

Die CDU will nach einer heftigen Debatte auf dem Parteitag in Essen den Kompromiss mit der SPD zur doppelten Staatsbürgerschaft aufkündigen. 319 Delegierte stimmten am Mittwoch in Essen für einen Antrag der Jungen Union, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen. 300 Delegierte votierten dagegen.

Dabei geht es hauptsächlich um Kinder türkischer Eltern, die sich zwischen 18 und 23 Jahren für eine Staatsbürgerschaft entscheiden sollen. Das entsprach der Gesetzeslage bis 2014, wurde dann aber nach einer Vereinbarung von Union und SPD in der Bundesregierung geändert.

Delegierte votieren gegen de Maizières Position

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte in der Debatte noch gemahnt, es sei nicht schön, einen Kompromiss wieder zu kippen. Er kenne auch keinen möglichen Koalitionspartner, mit der die CDU das Votum gegen die doppelte Staatsbürgerschaft durchsetzen könnte. Außerdem würden die betroffenen jungen, in Deutschland aufgewachsenen Menschen vor den Kopf gestoßen. Die CDU sei auch mit dem Kompromiss grundsätzlich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, akzeptiere aber Ausnahmen. „Wir wollen das nicht rückabwickeln.“

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn rief dann aber unter Jubel von Delegierten, natürlich müsse man in einer Koalition Kompromisse machen, „aber wir sind hier auf einem Parteitag“. Es sei keine Zumutung, den jungen Menschen eine bewusste Entscheidung abzuverlangen.

SPD reagiert empört: „Verstoß gegen Koalitionsvertrag“

Die SPD kritisierte den Beschluss des CDU-Parteitags umgehend heftig. Justizminister Heiko Maas (SPD) warnte am Mittwoch in Berlin: „Die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft wäre ein riesiger Rückschritt für die Integration.“ Er betonte: „Der Doppelpass bleibt.“ Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, die CDU zwinge damit ihre Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel, die Einigung mit der SPD aufzukündigen. „Das wäre ein klarer Verstoß gegen den Koalitionsvertrag.“

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) versicherte dem Parteitag später: „Beschlüsse des Bundesparteitags werden natürlich in der Bundestagsfraktion ernst genommen.“ Die Union im Bund habe aber immer einen Koalitionspartner, mit dem sie über Beschlüsse sprechen müsse. Die Delegierten müssten Verständnis dafür haben, dass ein Parteitagsbeschluss nicht gleich Gesetzestext werden könne.

Bis 2014 wurden in Deutschland geborene Kinder von Ausländern zu Deutschen und behielten zunächst auch die Staatsangehörigkeit der Eltern. Zwischen ihrem 18. und 23. Lebensjahr mussten sich die meisten aber entscheiden und einen ihrer beiden Pässe abgeben. Seit Dezember 2014 können diese Kinder neben der Staatsangehörigkeit der Eltern auch die deutsche dauerhaft behalten.

Auch Grundsatz-Verbot für Kinderehen gefordert

Zugleich will die CDU ein grundsätzliches Verbot von Kinderehen - und damit bei dem Thema rigoroser vorgehen als der Koalitionspartner SPD. Um die Rechte von Mädchen in Deutschland durchzusetzen, müsse es "ein klares Verbot von Kinder- und Minderjährigenehen" geben, heißt es in einem am Mittwoch gefassten Beschluss des CDU-Parteitags.

Demnach soll die Ehemündigkeit für alle, die dauerhaft in Deutschland leben, auf 18 Jahre heraufgesetzt werden. Nach derzeitiger Rechtslage sollen Ehen in Deutschland nicht vor der Volljährigkeit geschlossen werden. Ausnahmen sind aber möglich, wenn ein Partner volljährig und der andere mindestens 16 Jahre alt ist.

Verfahren sollen „unzumutbare Härten vermeiden“

"Kinderehen sind künftig grundsätzlich aufzuheben", heißt es in dem Parteitagsbeschluss. Mit Blick auf die möglichen Folgeprobleme vor allem für junge Mütter ergänzt die CDU: Bei den Aufhebungsverfahren sollen "damit zusammenhängende Rechtsfragen" geklärt und "unzumutbare Härten" vermieden werden.

Angesichts der Debatte über Kinderehen von jungen Migranten und Flüchtlingen arbeitet die große Koalition aus Union und SPD derzeit an Änderungen der geltenden Rechtslage. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) forderte Anfang November, Imame mit einem Bußgeld zu bestrafen, wenn sie Kinder in deutschen Moscheen verheiraten.

Maas arbeitet schon an neuem Gesetz

Justizminister Heiko Maas (SPD) hat bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf angekündigt. Eine pauschale Aufhebung der Ehen von Minderjährigen sieht die SPD aber kritisch; die Sorge ist, dass im Einzelfall junge Frauen unter anderem Unterhalts- und Erbansprüche verlieren.

