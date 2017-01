Clintons kommen zu Trumps Vereidigungs-Zeremonie

CNN berichtet

Washington - Hillary Clinton, erbitterte Gegnerin des künftigen Präsidenten Donald Trump, wird an der Seite ihres Mannes Bill Clinton an Trumps Vereidigungszeremonie am 20. Januar teilnehmen.

Das berichtete der Sender CNN am Dienstag unter Berufung auf das Büro der Clintons. Wie Ex-Präsident Bill Clinton wird auch dessen Nachfolger George W. Bush mit seiner Frau Laura an der Zeremonie in Washington teilnehmen, heißt es in einem Statement der Bushs, das ebenfalls am Dienstag verbreitet wurde.

Hillary Clinton hatte sich mit Donald Trump eine monatelange Wahlkampf-Schlammschlacht geliefert, die in gegenseitigen Beleidigungen und Verleumdungen gipfelte. Clinton sah lange Zeit wie die sichere Siegerin in dem Rennen um das Weiße Haus aus, ehe Trump auf der Zielgerade an ihr vorbeizog. Clinton reagierte verbittert und war am Abend ihrer Niederlage nicht zu einem öffentlichen Auftritt fähig.

