Anschlag in Istanbul folgte auf antiwestliche Kampagnen

"Eine Demonstration des Hasses"

+ © Foto: afp Dieses Foto entstand während des Überfalls im Club und soll den Angreifer zeigen. © Foto: afp

Istanbul. Es ist kurz vor halb zwei in der Silvesternacht, im „Reina“ geht es hoch her. Sicherheitsleute sollen den Schickeria-Treff schützen, aber in den sieben Minuten, die um 1.22 Uhr beginnen, verwandelt er sich in einen Alptraum.

In dem edlen Club am Bosporus-Ufer im Istanbuler Stadtteil Ortaköy feiern Hunderte Menschen das neue Jahr. Das Reina ist so teuer, dass ein Abend hier mehr kosten kann als ein Durchschnittstürke im Monat verdient. Während gefeiert wird, rennt ein Angreifer mit einem Schnellfeuergewehr auf das Reina zu. Manche sagen, er habe ein Weihnachtsmannkostüm getragen, doch Ministerpräsident Binali Yildirim wird das später dementieren.

Der Unbekannte erschießt einen Polizisten und einen weiteren Menschen und läuft, um sich feuernd, in den Club. Menschen schreien, stürzen zu Boden. Eine Frau berichtet, sie habe überlebt, weil Leichen auf ihr lagen. Einige Gäste springen ins eiskalte Wasser des Bosporus. Als das Magazin des Täters leer ist, sind fast 40 Menschen tot und mehr als 60 verletzt. Obwohl hunderte Polizisten am Tatort zusammen gezogen werden, entkommt der Attentäter.

Alles weist auf die Täterschaft eines Extremisten hin, der westliche Neujahrsfeiern als unislamisch bekämpfen wollte. Seit etwa 20 Jahren ist es in der Türkei ein Trend, das neue Jahr mit Weihnachtsschmuck zu feiern. Ebenso lange gibt es Proteste nationalistischer Randgruppen dagegen. Neu ist, dass diese Randgruppen staatliche Rückendeckung bekommen.

Nationalistische Gruppen agitierten im ausgehenden Jahr aggressiv gegen Neujahrsfeiern. Ein in Istanbul plakatiertes Transparent zeigte einen Moslem, der einem Nikolaus einen Kinnhaken verpasst. Auch staatliche Stellen beteiligten sich an der Propaganda gegen Neujahrsfeiern, die das Bildungsministerium als „wertfremd“ bezeichnet. An staatlichen Schulen gab es Anweisungen, auf Neujahrsschmuck und Neujahrsfeiern zu verzichten. An einem deutschsprachigen Gymnasium in Istanbul wurden Weihnachtsfeiern untersagt.

Warnende Stimme verhaftet

Sogar in der zentralen Freitagspredigt, die vom staatlichen Religionsamt verfasst und am vorletzten Tag des Jahres in allen Moscheen des Landes verlesen wurde, warnte der türkische Staat vor Neujahrsfeiern. Der Journalist Ahmet Sik warnte zehn Tage vor dem Angriff auf das Reina davor, die Kampagne gegen Neujahr auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es wärer sinnvoll, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen“, schrieb Sik. Wenig später wurde er verhaftet.

Zwar verurteilt das Religionsamt den Anschlag. Auch die Regierung drückt ihr Entsetzen aus. Doch von Selbstkritik ist nichts zu sehen. Turgay Güler, Chefredakteur der regierungsnahen Zeitung „Günes“, ist sicher, dass feindliche Mächte hinter dem Anschlag stecken: „Der Schuldige heißt Amerika.“

Susanne Güsten / Istanbul

Lesen Sie auch:

Kommentar zum Anschlag in Istanbul: Die Geister, die Erdogan rief