Ende der Klimakonferenz: Staaten rufen zur Solidarität auf

Klimaschutz

+ © Sascha Hilgers Umweltministerin Barbara Hendricks spricht auf der UN-Klimakonferenz im marokkanischen Marrakesch. Foto: Bundesumweltministerium/Sascha Hilgers © Sascha Hilgers

Im vergangenen Jahr endete die UN-Klimakonferenz mit riesigem Jubel und einem historischen Abkommen für den Klimaschutz. Diesmal geht es technischer zu. Hilfsorganisationen mahnen zum Abschluss der Verhandlungen in Marrakesch echte Zusagen an.

Marrakesch (dpa) - Politiker und Diplomaten aus fast 200 Staaten wollen heute erste Spitzengespräche über die Umsetzung des historischen Klimaabkommens von Paris zu Ende bringen.

Auf der Weltklimakonferenz in Marrakesch waren vor den letzten Gesprächsrunden mehrere Streitpunkte noch nicht geklärt, unter anderem Fragen zur finanziellen Unterstützung von Ländern, die besonders unter dem Klimawandel zu leiden haben. In der Vergangenheit wurden viele Konferenzen in letzter Minute verlängert.

Am Vorabend des Abschlusstags rief die UN-Konferenz zur Solidarität mit den Ländern auf, die von der Erderwärmung besonders betroffen sind. Es sei notwendig, diese Länder dabei zu unterstützen, sich an den Treibhauseffekt anzupassen, heißt es in einer Erklärung, die das Plenum der Klimadiplomaten am Donnerstagabend mit Applaus begrüßte.

Ziel sei, die Armut zu beenden, die Lebensmittelversorgung zu sichern und die Landwirtschaft an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen. Die Konferenz sprach sich dafür aus, Finanzhilfen aufzustocken und Technologie und Wissen auszutauschen. "Unser Klima erwärmt sich in alarmierender und nie da gewesener Geschwindigkeit und wir haben die zwingende Pflicht zu reagieren."

Bei Klimakonferenzen ringen Industrie- und Entwicklungsländer stets um finanzielle Hilfen für ärmere Staaten. Auch um den Text dieser recht allgemein formulierten politischen Erklärung hatte es in Marrakesch Diskussionen gegeben.

Die Entwicklungsorganisation Oxfam begrüßte die Erklärung, forderte aber "echte Fortschritte" bis zum geplanten Ende der Konferenz am Freitagabend. "Hinter den Kulissen wird noch gearbeitet, und dabei muss eine Verbesserung für die Finanzierung herauskommen", sagte Tracy Carty von Oxfam International.

Vor einem Jahr hatte sich die Weltgemeinschaft in Paris auf das Ziel geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. In diesem Jahr geht es unter anderem um einen Fahrplan und weitere Details zur Umsetzung des Klimapakts. "Gerade wegen der mühseligen Verhandlungen, das Abkommen und seine einzelnen Artikel mit Leben zu füllen, sind solche Signale wichtig", sagte Jan Kowalzig von Oxfam Deutschland. Der Wert der Proklamation liege wohl darin, die Staatengemeinschaft noch einmal hinter dem Pariser Abkommen zu versammeln.

Erklärung "Marrakech Action Proclamation" (Englisch)