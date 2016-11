Festnahmen in der Salafistenszene: Der Preis der Naivität

Die Bundesanwaltschaft hat in Niedersachsen und NRW mehrere Islamisten verhaften lassen. Die Männer stehen im Verdacht, Kämpfer für die Terrormiliz "Islamischer Staat" angeworben zu haben. Ein Kommentar von Tibor Pézsa.

Festnahmen und Verhaftungen der mutmaßlichen IS-Unterstützer sind ein weiterer Erfolg der deutschen Sicherheitsbehörden. Deren gute Arbeit ist umso erfreulicher, wenn man bedenkt, wie leicht Fanatiker und Terroristen eine offene Gesellschaft wie die unsrige verunsichern können.

Die Verunsicherung wurde zeitweise aber leider von der Bundesregierung selbst befördert. Nun, da die Bundestagswahl naht, müht sich die Regierung nach Kräften, den Eindruck von Kontrollverlust und Staatsversagen zu korrigieren. Gut so. Nichts wiegt schwerer als verlorenes Vertrauen.

Gute Polizeiarbeit ist das letzte Mittel gegen Terroristen. Aber auch politische Naivität, Schönrednerei und selbstgefälliges Wegschauen spielen ihrer Sache in die Karten. Solange islamistische Spinner wie bei Anne Will sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hofiert werden, wird sich an dieser unseligen Arbeitsteilung wenig ändern: Die Naiven machen Politik und Meinung, Polizei und Bevölkerung baden die Folgen aus.