Hartz-IV-Bezieher erhalten mehr Geld

Kabinett beschließt neue Sätze

Sozialministerin Nahles erntet für die Neufestsetzung der Hartz-IV-Sätze reichlich Kritik: zu wenig, willkürlich und am tatsächlichen Bedarf vorbei.

Berlin (dpa) - Millionen Hartz-IV-Bezieher sollen vom kommenden Jahr an etwas mehr Geld bekommen. Nach einem Beschluss des Bundeskabinetts soll der monatliche Regelsatz für Alleinstehende von derzeit 404 Euro auf 409 Euro im Monat steigen, für Paare von 364 auf 368 Euro pro Partner.

Die größte Steigerung gibt es mit 21 Euro mehr bei den 6- bis 13-Jährigen auf dann 291 Euro im Monat. Das Gesetz durchläuft nun das parlamentarische Verfahren.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hatte eine Erhöhung auf 520 Euro verlangt. Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) habe bei der Neuberechnung der Regelsätze "willkürliche Eingriffe in die Statistik vorgenommen und das Ergebnis auf 409 Euro künstlich kleingerechnet", kritisierte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider am Dienstag in Berlin.

Im November 2010 habe die SPD-Fraktion noch ähnliche Forderungen aufgestellt wie der Sozialverband, sagte Schneider weiter. Heute wolle Nahles davon nichts mehr wissen. Wenn sie so weiter verfahre wie ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen (CDU), sei das "perfide".