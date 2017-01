Kommentar zum Arbeitsmarkt: Die größte Aufgabe

In der frostigen Jahreszeit steigt die Zahl der Arbeitslosen - wie jedes Jahr. Doch 2016 schließt mit guten Neuigkeiten ab: Die Erwerbslosigkeit sank im Schnitt auf ein Rekordtief und die Prognosen für 2017 sind positiv. Ein Kommentar dazu von Nachrichtenredakteurin Martina Hummel.

Der Arbeitsmarkt befindet sich in Bestform. Zu den Gewinnern gehören auch immer mehr Ältere. Inzwischen ist fast jeder Zweite im Alter von 55 Jahren bis zum regulären Rentenalter sozialversichert beschäftigt.

Dennoch bleibt ein Ja, aber. Denn wie soll die Zahl der Menschen ohne Arbeit niedrig bleiben, wenn Monat für Monat weitere Bewerber auf den Arbeitsmarkt drängen? Wie fit sind die anerkannten Flüchtlinge? Können sie in das bestehende System eingegliedert werden? Zwischen den guten Prognosen und der realen Gegenwart stecken große Herausforderungen. Derzeit wird die Konjunktur vom Konsum getragen. Die Wirtschaft wächst und schafft sogar neue Arbeitsplätze.

Die Gefahr lauert an ganz anderer Stelle. Würde die Europäische Zentralbank die Zinsen anheben, käme die Kauflust schnell zum erlahmen. Es geht nicht darum, das Haar in der Suppe zu suchen. Sondern den Schwung der Wirtschaft nachhaltig zu nutzen, um in die Arbeitskräfte von morgen zu investieren. Das könnten viele jener Menschen sein, die heute noch im Status Flüchtling stecken. Sie gilt es zu fördern, um die Arbeitsplätze von morgen zu besetzen.

Die Baby-Boomer-Jahrgänge werden sich – von der Politik mit abschlagsfreien Frührenten gefördert – schneller in die Rente verabschieden, als der Wirtschaft lieb ist. Doch es rücken nicht in gleichem Maße junge Leute in den Unternehmen nach. Da schlummert Deutschlands größte Aufgabe.

