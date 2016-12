Kommentar zu Hassmails an Politiker: Ein Angriff auf alle Demokraten

Der Bocholter SPD-Chef Thomas Purwin ist von seinem Amt zurückgetreten. Der Grund: Er, seine kleine Tochter und seine Lebensgefährtin waren in Hassmails bedroht worden. Dazu ein Kommentar von Nachrichtenredakteur Wolfgang Blieffert.

Wer wie Thomas Purwin in der Lokalpolitik mitmischt, darf nicht zart besaitet sein. Politisches Handeln in Städten und Gemeinden ist stets nah am Bürger, und die nehmen sich das Recht, ihre Kritik auch zwischen Wahlen zu äußern, in Briefen und Mails, bei Demonstrationen und mit Petitionen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich politisch zu äußern, wenn einem Entscheidungen nicht gefallen.

Aber es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Bei Purwin war sie erreicht, als er, seine Tochter und seine Lebensgefährtin bedroht wurden. Nun zieht er sich zermürbt und eingeschüchtert zurück. Das ist menschlich verständlich, aber politisch ein Desaster. Denn Purwin ist Teil der politischen Klasse, die man zwar kritisieren kann, oft auch kritisieren muss, die aber notwendig ist für das demokratische System. Ohne Frauen und Männer, die sich politisch engagieren, kann ein demokratischer Staat nicht funktionieren.

Thomas Purwin wurde Opfer einer immer aggressiveren Agitation in einer offenbar zunehmend radikalisierten Gesellschaft. Hassmails mit Beleidigungen und Drohungen mögen noch keine Gewalttat sein, aber sie zeigen eindeutig in diese Richtung. Am Ende können dann Attentate wie das auf die Kölner Bürgermeister-Kandidatin Henriette Reker stehen.

Der Staat ist deshalb in der Pflicht, Recht und Gesetz im Internet durchzusetzen, auch wenn das schwierig sein mag. Denn von den Hetzern im Netz ist eine Rückkehr zu Respekt und Anstand nicht zu erwarten.

