Kommentar zum Klimaschutz: Weiße Flagge

Deutschland verfehlt beim Klimaschutz seine selbstgesteckten Ziele. Dazu ein Kommentar von HNA-Korrespondent Hagen Strauß.

Umweltministerin Barbara Hendricks hat sich bemüht. Doch in Sachen Klimaschutzplan muss die SPD-Politikerin vorerst die weiße Flagge hissen. Hendricks hat zu viel auf einmal gewollt. Mehr noch: Ihr Entwurf hat sich für Wirtschaft und Verbraucher zum Teil wie ein Horrorkatalog gelesen. Genannt seien nur das Verbot von Torf für Hobbygärtner oder die Halbierung des Fleischkonsums bis 2050. Alles begründbar, aber alles schwer vermittelbar.

Ein konsequenter Klimaschutz lässt sich eben nur auf dem Papier so leicht verordnen, in der praktischen Umsetzung ist er ein extrem schwieriger Prozess. Denn in diesem Bereich sind die Interessenlagen so unterschiedlich wie kaum sonstwo. Hendricks Herangehensweise mit engen Zeitkorridoren, beispielsweise bei der Umrüstung der Fahrzeugflotte auf Elektromobilität, hat die Debatte zusätzlich polarisiert und die Widerstände unnötig verstärkt. Deshalb wurde schon vor Hendricks Entscheidung, den Klimaschutzplan zunächst von der Tagesordnung zu nehmen, kräftig in dem Werk gestrichen.

Tot ist der Plan freilich nicht. Die Regierung steht beim Klimaschutz seit dem Pariser Abkommen im Wort. Sie muss nun aber mehr das Machbare als das Wünschenswerte ins Visier nehmen.

Lesen Sie dazu auch:

Deutschland schwächelt beim Klimaschutz