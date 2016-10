Kommentar zu Robotern, die Meinung machen: Falsche Flagge

Social Bots, kleine Software-Roboter, verbreiten als Nutzer getarnt in sozialen Netzwerken Beiträge. In den USA kommen sie auch in der heißen Wahlkampfphase zum Zuge, deutsche Politiker halten hingegen nichts von den Statement-Schleudern. Ein Kommentar von HNA-Redakteurin Barbara Will

Dass ein Kurzbeitrag auf Twitter aus einem friedfertigen Menschen einen Wüterich macht, ist kaum vorstellbar, das Gegenteil vermutlich unmöglich. Der direkte Einfluss der Meinungsroboter auf das soziale Netzwerk-Volk ist schwer zu bewerten - doch das ist keine Absolution für die Botschaften unter falscher Flagge.

Social Bots verbreiten bestenfalls harmlose Nachrichten und schlimmstenfalls gefährlichen Blödsinn. Sie schubsen Trends und Themen an, dienen als Geistergefolge Nutzern, die nach dem Prestige hoher Follower-Zahlen gieren. All das ist Manipulation und darf nicht geduldet werden.

Für soziale Netzwerke sind hohe Nutzerzahlen bares Geld wert. Schon deshalb müsste ihnen daran gelegen sein, das Unwesen von Social Bots einzudämmen. Denn welchen Wert hat noch eine Plattform, die im Ruf steht, eine Spielwiese für ferngesteuerte Fälschungen zu sein? Nötig sind Programme, mit denen das Netzwerk-Volk die Meinungsschleudern erkennen kann.

Sonst bleibt nur Social Media 0.0: Die Meinungsroboter unterhalten sich angeregt über ihre neuesten Algorithmen, der normale User liest inzwischen ein gutes Buch. Offline.