Kommentar zum Umgang mit "Reichsbürgern": Höchste Zeit

Der Tod eines 32-jährigen SEK-Beamten nach Schüssen eines so sogenannten Reichsbürgers am Mittwoch in Mittelfranken wirft Fragen auf. Dazu ein Kommentar von HNA-Nachrichtenredakteur Tibor Pésza.

Verschwörungstheorien, Selbstjustiz, aber auch ganz ordinäre Kriminalität kennzeichnen Staatsfeinde, wie es die „Reichsbürger“ sind. Es gibt sie in anderen Gewändern übrigens auch in anderen Ländern. Politisch hängen ihre Stärke und Schwäche eng zusammen mit der gefühlten Legitimtät des Staates, den sie bewohnen. Je schwächer, je angreifbarer, je ungerechter dieser Staat zu sein scheint, desto legitimierter fühlen sich die Bürger, die keine sein wollen.

In aller Deutlichkeit: Dies ändert natürlich nichts daran, dass die Bluttat in Mittelfranken allem Anschein nach eine abscheuliche Straftat war. Doch auch mit der damit verbundenen Infragestellung des Staates sollten wir uns auseinandersetzen.

Wer ernsthaft gegen diese verbrecherische rechte Szene vorgehen will, sollte sich klarmachen, dass sie nicht nur dort einen Nährboden findet, wo es an Bildung, Kultur und Herzenswärme mangelt, sondern auch dort, wo führende Politiker in Ruhe abzuwarten pflegen, welche Meinung sie mal haben werden, wo ein Staat Grenzverletzungen mit gravierenden Folgen scheinbar machtlos toleriert, wo im Parlament jede Opposition zu fehlen scheint und wo Medien die Schönrednereien der Politik mitmachen, statt sie zu entlarven.

Angesichts zunehmender innerer und äußerer Herausforderungen haben wir allen Anlass, uns und unser Gemeinwesen selbst zu prüfen. Das ist die beste Vorsorge dagegen, dass es die Verbrecher und Spinner noch mehr tun als jetzt schon.